Нью-Йорк, США, , 22:26 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выложил в сеть первый трейлер фантастического фильма Project Power. Ролик был опубликован 15 июля на YouTube-канале компании.

По сюжету, существует некий препарат, который способен на пять минут давать людям сверхспособности, например, суперсилу, невидимость или неуязвимость. При этом человек не знает, какой способностью он обладает, пока не проглотит таблетку. Он также не знает о том, что она может его убить.

Главную роль в фильме исполнил актёр, комик и певец Джейми Фокс, его герою предстоит спасти свою дочь. Netflix выложит Project Power на свой сайт в августе 2020 года.

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