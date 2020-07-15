Москва, , 19:45 — REGNUM С 15 июля в Подмосковье начали работать летние кинотеатры. Об этом сообщает министерство культуры Московской области.

Летний кинотеатр

«Проект «Кинопарк» Министерства культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино» откроется кинопоказами в Реутове и Королеве», — отмечается в сообщении регионального Минкульта.

В сезоне 2020 года к проекту впервые присоединятся парк культуры и отдыха им. Н. Островского в Ступино и «Дом космонавтов» в Звездном городке. При этом в репертуар будут включены зарубежное кино, например, французская трагикомедия «1+1», основанная на реальных событиях, американская мелодрама «Начни сначала», испанский биографический фильм «Эскобар», романтическая комедия «Попробуй подкати».

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