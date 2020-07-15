Чебоксары, , 19:18 — REGNUM В столицу Чувашии сегодня, 15 июля, прибыл пограничный сторожевой корабль «Чебоксары», который служил в составе пограничных частей России с 1988 году и списан в 2015 году. Его сделают музеем морской славы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сторожевой корабль «Чебоксары» Cap.ru

На берегу в Чебоксарах корабль встречали врио главы Чувашии Олег Николаев, Герои России Владимир Проничев и Николай Гаврилов. Руководитель республики обратил внимание на то, что сторожевик прибыл в республику в год 75-летия Победы и 100-летия Чувашской автономной области.

«Теперь наша задача в кратчайшие сроки превратить его в музей патриотического воспитания, чтобы тут побывало наше подрастающее поколение, чтобы ребята могли соприкоснуться с историей», — отметил Олег Николаев.

Встреча в порту Чебоксар Cap.ru

Встреча в порту Чебоксар Cap.ru

На корабле будут обустроены каюта капитана со смотровым окном в капитанскую рубку, зал виртуальной реальности. Отдельную экспозицию посвятят земляку, академику-кораблестроителю Алексею Крылову.

Мэр Чебоксар Алексей Ладыков напомнил, что возможность для транспортировки корабля, который передан в муниципальную собственность в 2017 году, появилась лишь в этом году благодаря поддержке руководителя региона:

«Три года мы не могли забрать корабль, потому что не хватало средств для доставки его в Чебоксары и создания музея. После решения Олега Николаева найден источник финансирования, и вот корабль уже здесь».

Встреча в порту Чебоксар Cap.ru

Корабль «Чебоксары» Cap.ru

Напомним, в 2020 году Чебоксары получили 1 млрд рублей в виде бюджетного кредита из республиканской казны, что позволило сэкономить на обслуживании муниципального долга около 60 млн рублей. Часть средств (24 млн рублей) направили на транспортировку корабля.

Сторожевой корабль «Чебоксары» Cap.ru

Как сообщало ИА REGNUM, отметим, что сторожевой корабль «Чебоксары» был построен в 1988 году на Ярославском судостроительном заводе с заводским номером 519. Его длина составляет 57,6 метров, автономность плавания — до 10 суток, экипаж — 36 человек. Корабль служил в составе пограничных частей России в Вентспилсе в Латвии, а затем в калининградском Балтийске.

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