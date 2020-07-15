Мурманск, , 13:36 — REGNUM Осенью 2020 года в помещениях цокольного этажа Мурманской областной библиотеки откроются сразу два новых учреждения — планетарий и Центр современного искусства. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Мобильный планетарий разместится в зале площадью 65 квадратных метров. В настоящее время завершены ремонтные работы и идет монтаж проекционного оборудования, каркасно-вакуумного купола и рамы-опоры. Общая стоимость составила 1,34 млн рублей. Открытие планетария запланировано на октябрь.

«Северянам будут доступны 14 просветительских фильмов в специальном формате FullDome, который гарантирует эффект полного погружения в происходящее», — анонсировали в правительстве.

В сентябре в помещении библиотеки откроется и Центр современного искусства — пространство, в рамках которого северяне смогут реализовывать собственные творческие проекты, а также работать в открытых мастерских. В настоящее время силами волонтеров завершается косметический ремонт.