Токио, , 13:35 — REGNUM Альбом японской группа NiziU «Make You Happy» продолжает лидировать в чарте альбомов Oricon Weekly Digital Album Chart вторую неделю подряд, сообщает KBS. Известно, что альбом группы лидировал в данном чарте в период с 29 июня по 5 июля, а также в чартах Digital Single Chart, Streaming Chart.

Группа NiziU — японская женская группа, сформированной в рамках реалити-шоу на выживание Hulu Japan Nizi Project в сотрудничестве со звукозаписывающим лейблом Sony Music и южнокорейского агентства JYP Entertainment. Группа состоит из девяти человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, музыкальная композиция южнокорейской группы Blackpink — How You Like That — продолжает удерживать позиции в музыкальном чарте Billboard Hot 100 Chart.

