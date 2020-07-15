Сеул, , 12:15 — REGNUM Южнокорейский фильм «Поезд в Пусан 2: Полуостров» режиссёра Ён Сон Хо покажут на Кинофестивале в Сиджесе, проведение которого запланировано на октябрь текущего года, сообщается на официальном сайте кинофестиваля.

Известно, что это не первая работа южнокорейского режиссёра, которая будет представлена на фестивале. В 2016 году в рамках кинофестиваля состоялся показ анимационного фильма «Станция «Сеул» и триллера «Поезд в Пусан».

Отмечается, что 53-й Кинофестиваль в Сиджесе, которой в этом году празднует своё 100-летие, откроет немой фильм ужасов «Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм Ён Сон Хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров» также покажут на Каннском фестивале.

Читайте также: Фильм режиссёра Ён Сон Хо покажут на Каннском фестивале