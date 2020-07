Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Музыкальная композиция южнокорейской группы Blackpink — How You Like That — продолжает удерживать позиции в музыкальном чарте Billboard Hot 100 Chart. Об этом сообщает KBS со ссылкой на еженедельный американских журнал.

Согласно опубликованным данным, композиция, выпущенная 26 июня, заняла 91-е место в рейтинге.

Известно, что песня южнокорейской группы продолжает удерживать позиции в музыкальном чарте в течение двух недель. На прошлой неделе сингл занял 33-ю строчку музыкального чарта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 11 июля, музыкальная композиция Blackpink — How You Like That заняла 44-е место в британском музыкальном чарте Official Singles Chart Top 100.

