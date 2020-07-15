Ульяновск, , 05:23 — REGNUM В Ульяновске в средней школе № 72 продолжается восстановление круглогодичной теплицы, которая станет научной лабораторией для изучения флоры. Об этом сообщает администрация областного центра.

В мэрии уточняют, что в теплице будет «собственный мини-фитоогород, где школьникам предстоит выращивать растения, проводить лабораторные исследования их физиологии».

В настоящее время в теплицу завезен щебень для заливки полов, проработан вопрос об установке системы отопления, чтобы лаборатория могла функционировать зимой. Подводку наружных сетей теплоснабжения планируется завершить до начала учебного года. Ожидается, что занятия в теплице возобновятся в 2020 году.

Ранее заявлялось, что создание лаборатории поможет в профориентационной работе и подготовке школьников к поступлению в Ульяновский аграрный университет имени П. А. Столыпина.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году в трёх регионах Приволжского федерального округа будут открыты первые «Менделеевские классы» — в школах Удмуртии, Кировской и Саратовской областях. Они создаются, в частности, для повышения заинтересованности старшеклассников «в перспективных направлениях науки и техники».

Подробнее: В трёх регионах Поволжья откроются «Менделеевские классы»