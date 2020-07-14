Лос-Анджелес, США, , 23:53 — REGNUM В сеть «утекла» информация о хронометраже фильма Кристофера Нолана «Довод». Об этом 14 июля сообщил портал Comicbook.

Если верить данным, которые опубликовал портал Korea Media Rating Board, то экранное время «Довода» составит 149 минут и 59 секунд (или примерно 2,5 часа). Если сравнивать его с другими фильмами режиссёра, то «Довод» получился чуть длиннее кинокомикса «Бэтмен: Начало» (2 часа и 20 минут).

При этом его хронометраж сопоставим с длительностью картины «Начало» (2 часа и 28 минут). Экранное время «Тёмного рыцаря» на две минуты больше (2 часа и 32 минуты). Самым длинным фильмом Нолана до сих пор является «Интерстеллар» (2 часа и 49 минут).

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что премьеру «Довода» могут вновь перенести из-за решения губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Он издал указ, согласно которому из-за ухудшения ситуациии с эпидемией коронавируса в штате должны вновь закрыться кинотеатры.

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