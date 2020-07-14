Нью-Йорк, США, , 23:39 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выложил в сеть первые кадры будущего фильма Project Power, в котором снялся Джейми Фокс («Джанго освобождённый»). Изображения были опубликованы 14 июля на Twitter-странице компании.

Компания сообщила, что трейлер выйдет завтра, 15 июля 2020 года. Премьера картины, которую сняли режиссёры Генри Джуст и Эриель Шульман, состоится на Netflix 14 августа 2020-го. Компанию Фоксу на съёмочной площадке составили Джозеф Гордон-Левитт, Доминик Фишбек и другие актёры.

https://twitter.com/NetflixFilm/status/1283114841423507456

Сюжет Project Power рассказывает о неком препарате, который на пять минут способен наделять человека сверхспособностями. В центре повествования находится мужчина, пытающийся спасти свою дочь.

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