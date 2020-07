Лос-Анджелес, США, , 23:06 — REGNUM Актёр Бен Аффлек ранее отказавшийся от роли Бэтмена, всё же вернулся к ней. Об этом 14 июля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание пишет, что ранее автор портала Heroic Hollywood Умберто Госалес опроверг слухи о том, что Аффлек согласился участвовать в дополнительных съёмках версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера.

Однако журналист Тейлор Мерфи из The Cultured Nerd «яростно» настаивает на том, что актёр действительно вернулся к роли Бэтмена и даже заключил соответствующее соглашение. Он заявил, что его источники передают правдивую информацию, добавив, что её в том числе передают члены его семьи, работающие в кинокомпании Warner Bros.

Стоит отметить, что в августе 2020 года должно пройти онлайн-мероприятия DC FanDome. Как ожидается, поклонникам сообщат информацию о проекте новой «Лиги справедливости» и, таким образом, будут подтверждены или опровергнуты слухи об участии Бена Аффлека в проекте.

