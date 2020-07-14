Вашингтон, , 22:51 — REGNUM В сеть выложили «пиксельную» версию сцен второй части кинокомикса «Мстители: Финал». Ролик был опубликован 14 июля на портал Screen Rant.

В первой части видео длительностью около шести с половиной минут показаны ключевые моменты боя между Мстителями и армией Таноса. Зрители также могут видеть диалоги между персонажами. Во второй части авторы рассказывают, как они создавали ролик.

Напомним, фильм «Мстители: Финал» вышел на большие экраны в апреле 2019 года. Сняли кинокомикс режиссёры Энтони и Джо Руссо.

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