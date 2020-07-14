Рим, , 22:37 — REGNUM Власти Италии вернули Франции украденную неизвестными работу уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на посла Франции Кристиана Массе.

«Это произведение имеет высокую художественную ценность, она стала свидетелем бойни, но через эту запасную дверь спаслись множество людей», — сказал Массе на церемонии передачи рисунка, которая состоялась в здании посольства Франции в Риме.

Напомним, работа была написана в 2018 году на одной из дверей аварийного выхода, расположенной за концертным залом «Батаклан». На картине, выкрашенной в белый цвет, изображена молодая девушка с грустным видом, как дань памяти тому месту, где 13 ноября 2015 года было убито 90 человек во время серии террористических актов в Париже.

Преступники в сняли дверь с изображением работы Бэнкси в ночь с 25 на 26 января 2019 года.

Читайте также: Украденную в Париже работу Бэнкси нашли в Италии