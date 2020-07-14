Москва, , 22:17 — REGNUM В России 15 июля официально начнет работу стриминговый сервис Spotify. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает на сайте компании.

В этот же день кроме России сервис также официально начнет работать на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Сербии, Словении, Черногории, Косово, Хорватии, Боснии и Герцеговине, а также Северной Македонии.

Со дня открытия пользователям в этих странах, в том числе и в России, будут доступны для скачивания 50 млн треков. Общее число стран, где доступен данный сервис достигнет 90.

Генеральный директор Spotify в России Илья Алексеев, приход сервиса в нашу страну — это большой шаг в реализации стратегии глобального развития этого сервиса. Кроме того, Россия входит в топ-20 музыкальных рынков мира.

«В основе этой стратегии лежит единый подход к работе на мировых рынках и адаптация под локальные вкусы и потребности пользователей», — рассказал Алексеев.

Для российских пользователей будут доступны и специальные функции серсива. Так, российская музыка будет отсортирована в различные подборки, у пользователей будут свои плей-листы, будут наличествовать персональные рекомендации

По предварительной информации, Premium-подписка на сервис обойдётся в 169 рублей.