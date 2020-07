Нью-Йорк, США, , 21:42 — REGNUM Композитор фильма ужасов «Пропащие ребята» Джерард МакМахон работает над созданием бродвейского мюзикла, который станет приквелом оригинальной картины. Об этом 14 июля сообщил портал We Got This Covered.

Он сообщил журналистам, что сюжет его произведения расскажет историю Дэвида (Кифер Сазерленд), который попадает в приют США, управляемый вампиром по имени Макс. Когда ему исполняется 17 лет, Дэвид создаёт «семью» вампиров, которая и появляется в итоге в фильме Шумахера. Отмечается, что роль Макса в мюзикле исполнит Малкольм Макдауэлл.

«Мы знаем историю фильма, но мы не знаем, как это всё получилось», — сказал МакМахон, добавив, что мюзикл восполнит этот пробел.

Фильм «Пропащие ребята» вышел на большие экраны в 1987 году. В центре повествования находятся подростки, которые сталкиваются с бандой вампиров-байкеров.

