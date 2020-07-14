Лос-Анджелес, США, , 20:27 — REGNUM Потоковый сервис Hulu и студия Marvel выложили в сеть первые кадры предстоящего сериала «Хелстром», в основу которого ляжет одноимённая серия комиксов. Об этом 14 июля сообщил портал IGN.

В будущем шоу снимутся Том Остин и Сидни Леммон, они исполнят роли Даймона и Анны Хелстром — сына и дочери таинственного и могущественного серийного убийцы. По сюжету, брат и сестра, являющиеся полудемонами и обладающие разными способностями, охотятся на худших представителей человечества.

https://twitter.com/TSubtitulo/status/1283089560126267392

https://twitter.com/TSubtitulo/status/1283089546389970944

Впервые эти герои появились в комиксе «Призрачный гонщик» в 1973 году, их создателями являются Рой Томас и Гэри Фридрих. Первый сезон сериала «Хелстром» Hulu покажет в октябре 2020 года, он будет состоять из 10 эпизодов.

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