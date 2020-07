Лондон, , 18:58 — REGNUM Картина Роя Лихтенштейна «Обнаженная с веселым рисунком» продана 10 июля на аукционе Christie's за $46,2 млн. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте аукционного дома.

Данный аукцион интересен тем, что он впервые проводился сразу на четырех площадках — в Гонконге, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Назывался аукцион ONE: A Global Sale of the 20th Century.

Первоначально данный аукцион был запланирован на конец июня в Нью-Йорке, но пандемия коронавируса внесла коррективы. В аукционном доме Christie's подчеркнули, что решение проводить торги в новом формате, сразу на четырех площадках, «открывает возможности для участников по всему миру приобретать важные художественные работы».

Предварительная оценка этой написанной в 1994 году работы Лихтенштейна, изображающей героиню одного из комиксов, составляла $20−30 млн. В ходе торгов цена поднялась до $46,2 млн.