Санкт-Петербург, , 19:00 — REGNUM Жители и гости Санкт-Петербурга смогут посетить Михайловский дворец и Корпус Бенуа, а также Летний сад с 15 июля. Вход в музей будет по сеансам, а в Летний сад бесплатным. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе Русского музея.

Чтобы избежать скопления людей и соблюсти все меры предосторожности в эпоху пандемии, сотрудники музея разработали маршруты, максимально исключающие пересечение потоков посетителей, но не препятствующие их знакомству с уникальной коллекцией музея. При этом режим работы дворцов останется прежним.

После долгого перерыва посетители смогут вновь осмотреть постоянную экспозицию Русского музея, а также посетить временную выставку «Память! К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», созданную при поддержке Благотворительного фонда «Система».

"В основе выставки лежит идея сохранения памяти о войне — исторической, семейной, личной. Представленные произведения живописи и скульптуры из собрания Русского музея выполнены в послевоенное время, с 1945 до 2010-х годов», — уточнили в музее.

При посещении всех объектов музея, включая Летний и Михайловский сады, посетителям необходимо надевать гигиенические маски и сохранять социальную дистанцию. При необходимости гости музея могут приобрести средства индивидуальной защиты и воспользоваться антисептиками во входных зонах дворцов.

По примеру Эрмитажа Русский музей выпускает в продажу только электронные билеты и только по сеансам. Сеансы начинаются каждые 20 минут и рассчитаны не более, чем на десять человек. Также посетителям предоставляется возможность онлайн-заказа экскурсионного обслуживания до пяти человек по Михайловскому дворцу или Корпусу Бенуа по отдельным билетам.

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«Вход в сады Русского музея остаётся бесплатным. Сады открываются в 10:00 и закрываются в 22:00, вход прекращается за 30 минут до закрытия. Вторник, как и раньше, будет выходным днём», — резюмировали в пресс-службе.

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