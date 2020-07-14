Нью-Йорк, США, , 14:52 — REGNUM В США на 50-м году ушел из жизни телеведущий, инженер и создатель спецэффектов Грант Имахара, хорошо знакомый зрителям по шоу «Разрушители легенд». Об этом 14 июля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Согласно информации, предоставленной компанией Discovery Communications, причиной его внезапной смерти стала аневризма сосудов головного мозга. Другие подробности произошедшего пока не известны.

Адам Сэвидж, являющийся одним из ведущих «Разрушителей легенд», написал в Twitter, что у него нет слов по поводу произошедшего, поскольку он до сих пор находится в растерянности. Он отметил, что Имахара был щедрым, спокойным и дружелюбным человеком.

Грант Имахара родился в Лос-Анджелесе и там же получил специальность инженера-электрика в 1993 году. Он являлся специалистом по аниматронике (создание механизмов, повторяющих движения живого существа) и работал в известной компании Industrial Light & Magic в качестве дизайнера спецэффектов.

Он участвовал в реализации проектов многих фильмов, таких как «Терминатор 3: Восстание машин», «Парк юрского периода: Затерянный мир», «Матрица» (вторая и третья часть). Он также управлял движениями робота R2-D2 в фильмах франшизы «Звёздные войны».

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