с. Путилово, , 14:33 — REGNUM В части Путиловского карьера Кировского района Ленинградской области в 2021 году появится палеонтологический парк. Посетители вместе с профессиональными палеонтологами и геологами смогут осмотреть окаменелые останки живых существ, обитавших в палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эру. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как отметили в пресс-службе, посетителям парка будет предложена экскурсия, в рамках которой они смогут узнать, как зародилась и эволюционировала жизнь на планете и на территории нынешней Ленинградской области 470 млн лет назад, во времена, когда жизнь еще не выбралась из воды на сушу.

«В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории парка, проводятся пилотные палеонтологические экспедиции по ордовику, решаются вопросы обеспечения безопасности туристов», — уточнили в администрации региона.

По плану организаторов проекта, в «Палео Парк-Путилово» будет действовать лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием по препарации окаменелостей.

Отметим, Путиловский карьер — действующий карьер по добыче известняков ордовикского возраста. Организаторами проекта «Палео Парк-Путилово» является крупнейшее в России палеонтологическое сообщество «Paleo-Hunters».