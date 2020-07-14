Лос-Анджелес, США, , 14:23 — REGNUM Премьера нового фильма «Довод» режиссёра Кристофера Нолана и картины «Мулан» кинокомпании Disney может быть вновь отложена из-за действий губернатора штата США Калифорния Гэвина Ньюсома. Об этом 14 июля сообщил портал Film Stories.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки Ньюсом издал новый указ, который подразумевает немедленное закрытие раличных организаций, в т.ч. фитнес-центров, церквей, парикмахерских, торговых центров, иных организаций, а также кинотеатров. В связи с этим многие эксперты заявили, что выход «Довода» на большие экраны в августе 2020 года маловероятен.

Автор статьи высказал мнение, что Кристоферу Нолану и Warner Bros., возможно, стоит отказаться от глобальной премьеры и начать поэтапно показывать фильм в тех регионах, где кинотеатры открыты.

Напомним, ранее Warner Bros. перенесла дату релиза фильма «Довод» на 12 августа 2020 года из-за эпидемии коронавируса. В фильме снялись Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Кеннет Брана и другие известные актёры.

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