Воронеж, , 13:43 — REGNUM Третий фестиваль детской и юношеской литературы «Читай-Болтай» им. С.Я. Маршака, который планировалось провести в Воронеже 11−13 декабря, может быть перенесён на более поздние сроки. Такую возможность организаторы рассматривают в связи с постановлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой о требованиях к работе образовательных организаций, которым накладываются ограничения массовых мероприятий с участием детей до 1 января 2021 года, сообщили ИА REGNUM 14 июля в оргкомитете фестиваля.

«Аудитория фестиваля — это в первую очередь дети. Кроме того, домом «Читай-Болтай» является одно из крупнейших муниципальных образовательных учреждений для детей — Дворец творчества детей и молодежи. С учетом всех этих факторов мы, конечно, рассматриваем разные возможности: и перенос фестиваля на январь, и проведение каких-либо мероприятий в онлайн-режиме. Однако окончательное решение мы будем принимать уже осенью», — отметила координатор фестиваля Юлия Голубева.

Фестиваль детской и юношеской литературы «Читай-Болтай» им. С.Я. Маршака объединяет книжную ярмарку, лекционный и театральный блоки, мастер-классы, развлечения, выступления театральных коллективов. В 2019 году участниками фестиваля стали около 7,5 тыс. человек, а в книжной ярмарке приняли участие более 20 издательств и книжных проектов, было продано 3 тыс. книг.