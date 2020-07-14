Токио, , 13:22 — REGNUM Южнокорейская группа TWICE вновь покоряет японский музыкальный чарт Oricon. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей компании и агентства по поиску талантов JYP Entertainment.

По данным источников, песня группы «Fanfare», выпущенная 8 июля, возглавила еженедельный музыкальный чарт Oricon Weekly Singles Chart (с 6 по 12 июля).

Известно, что южнокорейская женская группа занимает лидирующие позиции в еженедельном чарте Oricon четвертый раз.

Ранее музыкальный чарт Oricon возглавляли такие композиции группы, как «One More Time», «Candy Pop», «WakeMe Up».

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейская группа TWICE возглавила ежедневный чарт альбомов Oroicon Daily Album Chart и музыкальный чарт Line Music TOP 100.