Чебоксары, , 12:30 — REGNUM Государственный русский драмтеатр в Чебоксарах возглавит Дмитрий Капустин. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 14 июля, врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Государственный ордена «Знак Почёта» русский драматический театр получил нового руководителя: директором назначен режиссёр-постановщик, художественный руководитель Дворца культуры Чувашского государственного университета Дмитрий Капустин. Он сменит на посту Светлану Ермолаеву, которая проработала директором театра 12 лет, а накануне сложения полномочий (30 июня 2020 года) была награждена памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области».

В настоящее время театр работает в форме автономного учреждения, является подведомственным министерству культуры Чувашии.

Государственный русский драматический театр — один из старейших профессиональных театров Чувашии. Первая премьера состоялась 14 декабря 1922 года спектаклем «Василиса Мелентьева» по пьесе Александра Островского. Первым режиссером театра стал актер Александринского театра Санкт-Петербурга Иван Слободской. В 2020 году в театре завершился 97-й творческий сезон, ставший, пожалуй, самым коротким за всю его историю.