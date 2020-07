Лос-Анджелес, США, , 07:46 — REGNUM Райан Рейнольдс поиздевался над Брэдом Питтом, опубликовав в соцсетях фотографию со съёмочной площадки «Дэдпула». Изображение было выложено 13 июля на портале We Got This Covered.

Рейнольдс напомнил, что в действительности его коллега сыграл в фильме «Дэдпул 2» невидимого персонажа, изввестного как Vanisher, которого Дэдпул взял в свою команду. Актёр выложил фото с надписью о том, что на съёмках этой картины ему удалось поработать со многими отличными «игроками». Однако на опубликованном снимке пользователи могут видеть меньше половины Питта.

https://twitter.com/donnietheedarko/status/1282428986346409984

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Райан рейнольдс может сняться в новом спин-оффе «Форсажа». Инсайдеры сообщили, что кинокомпания Universal начала вести с ним переговоры по этому поводу.

