Москва, , 00:19 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил передачу Сербии листа Мирославова Евангелия в обмен на картины Николая Рериха. Соответствующий закон российский лидер подписал 13 июля.

Согласно закону, Российская Федерация передаст Сербии лист Мирославова Евангелия, который был в 1883 году передан в Российскую национальную библиотеку в составе коллекции епископа Порфирия (Успенского). Речь идет о 166-м листе Мирославова Евангелия — древнейшего кириллического памятника, написанного около 1180 года. Основная часть этого Евангелия хранится в Национальном музее Сербии в Белграде.

Мирославово Евангелие было обнаружено в 1845 году архимандритом Порфирием (Успенским) в афонском монастыре Хиландар. Он изъял из нее один лист и вывез его в Россию. Евангелие вернулось в Сербию в 1896 году, когда монастырь посетил сербский король Александр Обренович. Король оплатил долги монастыря, и в благодарность за это монахи передали ему самую древнюю сербскую книгу.

В обме на 166-й лист Мирославова Евангелия Россия получит семь картин Рериха, хранящихся в Национальном музее Сербии в Белграде.

Речь идет о следующих полотнах: «Бургустан. Кавказ» (1913), «Звоны» (1919, известна под названием «Благовест»), «Благие посетившие» (1923, известна под названием «Святые гости»), «Берендеи. Деревня» (1921, известна под названием «Деревня Берендея»), «Преподобный Сергий Радонежский» (1922). Также будут переданы два эскиза костюмов к опере Римского-Корсакова «Снегурочка» (созданы в 1921 году).

Подлинность картин Рериха, а также их историко-культурная ценность была установлена экспертами Государственного музея Востока.