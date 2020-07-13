Сиэтл, США, , 23:57 — REGNUM Потоковый сервис Amazon Prime решил продлить сериал «Ханна» на третий сезон. Об этом 13 июля сообщил портал Comicbook.

Премьера второго сезона шоу состоялась на сайте сервиса 3 июля 2020 года. Издание отметило, что, судя по всему, продолжение уже успело набрать количество просмотров, нужное для того, чтобы руководство Amazon Prime приняло соответствующее решение.

«Ханна» является телеадаптацией фильма «Ханна. Совершенное оружие» режиссёра Джо Райта, вышедшего на экраны в 2011 году. Сюжет сериала рассказывает о девушке, которая появилась в результате реализации программы по созданию генно-модифицированных людей, которые должны были становиться супер-шпионами.

Она является единственной, кому удалось сбежать, но в какой-то момент сталкивается с тем, что одна представительница ЦРУ пытается уничтожить все следы существования программы. Первую серию «Ханны» Amazon Prime показал 3 февраля 2019 года.

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