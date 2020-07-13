Нью-Йорк, США, , 20:40 — REGNUM CBS All Access выпустил трейлер будущего анимационного сериала Lower Decks, сюжет которого расскажет о команде поддержки космического корабля U.S.S. Cerritos. Ролик был опубликован 13 июля на YouTube-канале потокового сервиса.

В качестве создателя шоу, название котого можно перевести как «Нижние палубы», выступает Майк МакМахон, которого зрители знают по работе над сериалами «Рик и Морти» и «Солнечные противоположности». Дата премьеры Lower Decks запланирована на 6 августа 2020 года.

По сюжету, U.S.S. Cerritos — это наименее важный корабль звёздного флота. Однако это не мешает четырём главным героям Lower Decks постоянно сталкиваться с различными научно-фантастическими аномалиями.

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