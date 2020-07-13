Ворсма, , 20:01 — REGNUM В городе Ворсма Нижегородской области 1 и 2 августа состоится первый в России онлайн-фестиваль «Ворсменский Клинок», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект будет проходить онлайн. В социальных сетях фестиваля зрители смогут познакомиться с прошлым, настоящим и будущим ремесла: посетить онлайн-экскурсии по экспозициям городских музеев и современным ножевым производствам Ворсмы, пообщаться с экспертами и обсудить перспективы развития художественной металлообработки.

«Ворсма — столица ножевого промысла России. Это основное ремесло местных жителей, которое берет свое начало еще в XVII веке. И сегодня традиции не забыты: ножевой промысел продолжает жить и развиваться. Местные предприятия выполняют самые разнообразные заказы: от охотничьих ножей до изысканных подарочных наборов. … Проведение онлайн-фестиваля — это дополнительный повод рассказать об уникальности региона гостям и жителям Нижегородской области», — отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

В нижегородской Ворсме на сегодняшний день работает более 200 ножевых производств