Тегеран, , 10:57 — REGNUM Короткометражная анимация «Я волк» иранского режиссера Амира-Хушанга Мойина завоевала свою 13-ю международную награду от Международного кинофестиваля Monstra в Португалии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 июля.

Иранская 8-минутная анимация режиссера Амира-Хушанга Мойина ранее получила премию «Золотой Голубь» на Лейпцигском фестивале в Германии. Картина также была показана на Международном фестивале анимации в Куанду на Тайване.

Лиссабонский анимационный фестиваль — это мероприятие, где предоставляется возможность представить современные анимационные ролики и поделиться своими социальными и творческими идеями и мыслями при полном охвате художественных форм и подходов.

Главная цель фестиваля — представить и популяризировать лучшие анимационные фильмы, снятые во всем мире, а также познакомить их с массовой аудиторией.

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