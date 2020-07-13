Москва, 13 июля 2020, 16:42 — REGNUM В России кинотеатры с 13 июля смогут возобновить работу при соответствующем решении властей регионов. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.
«В документе говорится, что кинотеатры могут возобновить свою работу при наличии решений высших должностных лиц субъектов РФ», — сообщили в пресс-службе Минкультуры.
Отмечается, что кинотеатрам необходимо соблюдать рекомендации, которые были подготовлены Роспотребнадзором.
Как сообщало ИА REGNUM, деятельность кинотеатров в России была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что учреждения культуры, в том числе кинотеатры, смогут вернуться к работе только при условии соблюдения жёстких мер противовирусной безопасности. По его словам, планируется, что кинотеатры возобновят свою работу уже в середине июля 2020 года.
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