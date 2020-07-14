Сеул, , 14:54 — REGNUM Несколько произведений южнокорейских писателей номинированы на литературные премии Франции и Германии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского института литературных переводов.

По их словам, научно-фантастический роман Чо Нам Чжу «Kim Ji Yong, Born 1982», опубликованный в январе 2020 года, номинирован на французскую премию Эмиля Гиме за азиатскую литературу, Чон Ю Чжона «The Murder Next Door» и триллер Пхён Хе Ён «The Hole» — на немецкую премию LiBeraturpreis.

Известно, что победителей французской премии назовут в ноябре, а немецкой — в октябре текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, графическая новелла «Grass»Ким Гым Сук номинирована на премию индустрии комиксов имени Уилла Айснера, также известную как премия Айснера.

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