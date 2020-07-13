Чебоксары, , 09:58 — REGNUM В России сегодня, 13 июля, выпускники сдают два экзамена по выборы — по физике и истории. В Чувашии число желающих сдать физику вдвое больше, чем историю, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.

По данным ведомства, ЕГЭ по физике выбрали более 1,7 тыс. человек, по истории — свыше 800 человек. Для их проведения будет задействовано соответственно 20 и 17 площадок, на сдачу экзаменов отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Чтобы преодолеть минимальный порог по физике — нужно набрать 36 баллов, по истории — 32 балла.

Напомним, основной период ЕГЭ начался в России 3 июля и завершится 25 июля. Ранее прошёл экзамен по одному из обязательных предметов — по математике, который в Чувашии сдавали 3468 выпускников.

«К сожалению, экзамен не прошел без нарушений. С экзамена по математике удалены три участника за наличие при себе сотового телефона и письменных заметок», — говорят в министерстве образования республики, призывая «не нарушать порядок проведения экзаменов».

«На экзамен запрещено проносить сотовые телефоны и пользоваться иными средствами связи, а также справочными материалами, письменными заметками. Во всех аудиториях ведется 100% онлайн-наблюдение», — напоминают в региональном минобразования.

За ходом проведения экзамена наблюдают члены государственной экзаменационной комиссии, сотрудники управления Рособрнадзора, общественные наблюдатели, федеральные инспекторы, онлайн-наблюдатели.