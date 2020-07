Лондон, , 10:02 — REGNUM Музыкальная композиция южнокорейской группы Blackpink — How You Like That — продолжает удерживать позиции в британском музыкальном чарте Official Singles Chart Top 100. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, по состоянию на 11 июля группа заняла 44-е место в рейтинге.

Известно, что на прошлой неделе песня группы заняла 20-ю строчку, что является самой высокой позиции, которой удавалось достичь женской южнокорейской группе.

Читайте также: Новый трек группы Blackpink вошел в топ-20 чарта Official Singles Chart

Отметим, что на прошлой неделе композиция Blackpink — How You Like That заняла 33-ю строчку в музыкальном чарте Billbord Hot 100 Chart.

Billboard Hot 100 — еженедельно публикуемый американским журналом Billboard хит-парад ста наиболее популярных в США песен. Фактически он является официальным хит-парадом США — самого крупного национального музыкального рынка в мире.