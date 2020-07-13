Чебоксары, , 06:54 — REGNUM В Чувашии определены десять победителей конкурса грантов главы республики в сфере культуры. Каждый из них проектов, признанных инновационными, получит по 100 тыс. рублей. Гранты получат три подведомственных минкультуры организации, пять муниципальных учреждений и две частные компании. Соответствующее распоряжение подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Конкурс проводился региональным министерством культуры с целью поддержки лучших инновационных проектов. Из десяти проектов четыре посвящены 75-летию Великой Отечественной войны и Году памяти и славы. Гранты получат музыкальное и художественное училища на реализацию проектов «Солдаты мира» и «Труженикам тыла Чувашской Республики Великой Отечественной войны 1941−1945 годов посвящается», муниципальный Дворец детского (юношеского) творчества Чебоксар за проект «О прошлом для будущих поколений», а также республиканская детско-юношеская библиотека для воплощения проекта «Неприкосновенный запас. 75 книг о Великой Отечественной войне».

Среди победителей также ещё четыре муниципальные организации: ЦПКиО «Лакреевский лес» (проект «Легенда о Чебоксарах»), чебоксарская детская школа искусств № 1 (проект «Чĕререн, или От сердца к сердцу»), чебоксарская детская музыкальная школа № 1 (проект «Аутентичный материал в музыкальной цифре, посвященный 100-летию образования Чувашской автономной области и 100-летию Чебоксарской детской музыкальной школы № 1 им. С. М. Максимова»), центр развития культуры Козловского района (проект «Республиканский открытый фестиваль-конкурс «Чувашские переливы»).

По 100 тыс. бюджетных рублей в виде грантов получат общества с ограниченной ответственностью «Каури» (проект «Интерактивная аудиоэкскурсия «Назад в СССР») и «Про арт» (проект «Литературный променад-спектакль «Осязаемый мир чувашской классики»).