Лос-Анджелес, США, , 21:50 — REGNUM Джеймс Макэвой выложил в сеть видео под названием Star Force, которое представляет собой «домашнюю» пародию на сериал «Звёздный путь». На это 12 июля обратил внимание портал Screen Rant.

Издание отмечает, что таким образом актёр решил развлечь себя во время карантина. В В качестве режиссёра выступил Росс Майнс, а в качестве сценаристов — Кевин Майнс и Брендан О'Рурк. Участники проекта провели съёмки прямо у себя дома, в результате получился 12-минутный короткометражный фильм, в котором Макэвой исполнил роль капитана космического корабля.

https://www.instagram.com/tv/CCJhc28FYsJ/

Последним проектом Джеймса Макэвоя стал сериал «Тёмные начала», в нём он исполнил роль учёного и исследователя — лорда Азриэл Белаква. В 2019 году на экраны вышли такие фильмы с его участием, как «Стекло», «Люди Икс: Тёмный Феникс» и «Оно 2».

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