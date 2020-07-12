Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Американская рок-группа Bon Jovi посвятила песню American Reckoning памяти погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

Как отметил лидер группы Джон Бон Джови, песня является реакция музыкантов на гибель афроамериканца и последовавших за ней протестов против расизма.

Текст песни иллюстрирует последние минуты жизни Флойда и приводит его фразу «Я не могу дышать».

Отметим, Джордж Флойд был неоднократно судим, в том числе за преступления, связанные с наркотиками, а также за вооруженное ограбление, во время которого он прижимал пистолет к животу беременной женщины, пока подельники грабили ее дом. После убийства Флойда независимое вскрытие, заказанное его семьей, показало наличие в организме следов метамфетамина. Убийство Флойда полицейским вызвала бурные расовые протесты в США.

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