В производстве прямо сейчас находятся ещё три экранизации произведений Стивена Кинга. Об этом 12 июля сообщил портал We Got This Covered.

В основу новых фильмов лягут три рассказа из последнего сборника Кинга If It Bleeds («Если оно кровоточит»). Над реализацией проектов будут работать такие известные режиссёры и продюсеры, как Бен Стиллер, Даррен Аронофски и Райан Мерфи.

Стиллер намерен перенести на экран один из самых страшных рассказов: «Крысу» (Rat), он хочет выступить не только в качестве режиссёра и сценариста, но и актёра. Пока не ясно, будет это фильм или сериал, особенно если учесть, что «Крыса» является довольно коротким рассказом.

Аронофски хочет выпустить адаптацию «Жизни Чака» (The Life of Chuck), а Мёрфи — «Телефона мистера Харригана» (Mr. Harrigan’s Phone) для Netflix.

Новый сборник рассказов Стивена Кинга If It Bleeds поступил в продажу в США 28 апреля 2020 года. В марте 2020 года телеканал HBO начал показывать сериал «Чужак», в основу которого лёг один из романов писателя.

