Нью-Дели, , 09:54 — REGNUM Известный индийский актер Амитах Баччан и его сын были госпитализированы после того, как сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщают индийские СМИ.

Амитабх Баччан Shrinivaskulkarni1388

77-летний актер сам сообщил, что результат его тестирования на COVID-19 оказался положительным. Вся его семья также сдала тесты на коронавирус, результаты ожидаются.

У его сына Абхишека Баччана также вскоре был выявлен коронавирус.

Абхишек Баччан сообщил, что у него и его отца легкие симптомы COVID-19.

Напомним, что в Индии выявлено уже 850 тысяч случаев COVID-19. Скончались уже более 22 тысяч человек.