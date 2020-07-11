Париж, , 08:51 — REGNUM Французские власти выразили свое сожаление по поводу решения Анкары о превращении храма Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, путем передачи его правлению по делам религии и открытии там исламских богослужений. Соответствующее заявление 10 июля размещено на сайте французского министерства иностранных дел.

«Франция выражает сожаление по поводу решения Государственного совета Турции об изменении статуса музея Святой Софии и указа президента (Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана о передаче его в ведение Управления по делам религий», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Франции.

Также в нем указывается, что такие действия ставят под сомнение один из самых символических актов современной и светской Турции (декрет Кемаля Ататюрка от 1934 года о предоставлении Софийскому собору в Стамбуле статуса музея — ред.).

Кроме этого, отмечается, что ценность такой жемчужины мировой культуры как Софийский собор, внесенной в список наследия Юнеско и являющейся религиозной, архитектурной и исторической жемчужиной, а также символом свободы вероисповедания и свободы слова, должна быть сохранена.

«Собор Святой Софии должен продолжать представлять множественность и разнообразие религиозного наследия, диалога и терпимости», — подчеркивается в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о передаче храма-музея Святой Софии управлению по делам религии и открытии там исламских богослужений.