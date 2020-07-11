Тегеран, 11 июля 2020, 09:30 — REGNUM Некоторые из иранских древнейших артефактов, которые были контрабандой вывезены в Австрийскую Республику, были доставлены представителю Ирана в Австрии в результате судебного разбирательства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 июля.
По данным пресс-службы иранского внешнеполитического ведомства, некоторые из древних иранских предметов, незаконно ввезенных в Австрию, были доставлены в Иран при содействии иранской полиции и Интерпола.
Представители двух государств провели по данному вопросу совместное заседание. Совещание проходило в присутствии начальника разведывательного управления и начальника отдела по борьбе с преступностью и грабежами венской полиции.
Иранский представитель высоко оценил предпринятые венской полицией меры по возвращению артефактов на иранскую территорию, заявив, что такое сотрудничество свидетельствует о глубине исторических и культурных связей между двумя странами.