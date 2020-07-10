Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Премьера фильма «Охотник на чудовищ», созданного на основе популярной серии игр Monster Hunter, отложена на 2021 год. об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.

Кинокомпания Sony Pictures решила перенести выход картины на большие экраны на 23 апреля 2021 года. Изначально планировалось, что «Охотника на чудовищ» начнут показывать 4 сентября 2020-го, таким образом, его премьеру отложили более, чем на семь месяцев.

Снимает «Охотника на чудовищ» режиссёр Пол Уильям Скотт Андерсон. В проекте участвуют такие известные актёры, как Милла Йовович, Тони Джаа, Рон Перлман, рэпер T.I., Диего Бонета и другие.

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