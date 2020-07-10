Вашингтон, , 22:46 — REGNUM Генри Кавилл в очередном интервью сказал журналистам, что он очень серьёзно относится к критике по поводу его игры в сериале «Ведьмак», которую видит в сети. Об этом 10 июля сообщил портал Digital Spy.

Актёр отметил, что он сам является большим поклонником творчества писателя Анджея Сапковского и хочет сделать так, чтобы его игра была на высоте.

«Я очень рад, что людям так понравился этот персонаж, — сказал Кавилл, — я знаю, что есть и смешанные мнения, которые я тоже очень внимательно читаю».

Актёр сказал, что он просматривает все соответствующие сообщения на всех ветках Reddit, пытаясь получить информацию от каждого фаната.

«Некоторые из них бесполезны, а другая критика невероятно полезна», — отметила звезда «Ведьмака».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Генри Кавилл рассказал о своём серьёзном отношении к обеспечению реализма в сериале. Актер сообщил, что ради этого он буквально валялся в грязи, пытаясь стать частью того мира, в котором живет ведьмак Геральт.

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