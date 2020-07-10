Нью-Йорк, США, , 22:37 — REGNUM Эван Рейчел Вуд ответила на вопрос о том, появится ли она в четвёртом сезоне сериала «Мир Дикого запада». Об этом 10 июля сообщил портал Digital Spy.

Актриса сказала, что она «хотела бы вернуться», однако пока неизвестно, произойдёт ли это, поскольку в третьем сезоне шоу HBO сознание её героини оказалось стёртым. Вуд также сообщила, что о судьбе Долорес Абернати она узнала лишь ближе к концу съёмок.

«Мы действительно узнаем дуги наших персонажей эпизод за эпизодом», — сказала Вуд, добавив, что из-за этого актёрская работа является сложной, но одновременно «захватывающей».

Ранее продюсер сериала Джонатан Нолан рассказал, что будет делать в четвёртом сезоне шоу Человек в чёрном (Эд Харрис). Он заявил, что ему не терпится увидеть, как «Эд убивает всех».

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