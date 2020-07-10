Лос-Анджелес, США, , 22:00 — REGNUM Потоковый сервис HBO Макс и режиссёр Мэтт Ривз объединились в рамках проекта сериала, который станет спин-офом будущего фильма «Бэтмен». Об этом 10 июля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В качестве сценариста и исполнительного продюсера шоу выступит Теренс Винтер, который работал над такими сериалами, как «Подпольная империя» и «Клан Сопрано». В проекте также будут участвовать продюсер «Бэтмена» Дилан Кларк и компания Warner Bros. Television.

Отмечается, что это будет сериал про полицейских, работающих в Готем-Сити и его события будут происходить в той же вселенной, что и события «Бэтмена» Ривза.

Напомним, роль комиссара Джеймса Гордона в предстоящем «Бэтмене» исполнит актёр Джеффри Райт («Мир Дикого запада»). Ожидается, что фильм Мэтта Ривза выйдет на большие экраны 1 октября 2021 года.