Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Рэпер Лудакрис (Кристофер Брайан Бриджес), снявшийся в фильме «Форсаж 9», дал понять, что действие картины может быть как-то связано с полётами в космос. Об этом 10 июля сообщил портал We Got This Covered.

«Вы только что сказали нечто очень важное, — сказал Лудакрис, когда поклонники задали ему соответствующий вопрос. — Я скажу, что у Вас очень хорошая интуиция, потому что вы сказали что-то верное, но я не собираюсь это раскрывать».

Напомним, в марте 2020 года кинокомпания Universal объявила, что она переносит премьеру боевика «Форсаж 9» на год. Ожидается, что фильм выйдет на большие экраны 2 апреля 2021 года.

