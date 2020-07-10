Нью-Йорк, США, , 20:54 — REGNUM Генри Кавилл рассказал, как на съёмках первого сезона сериала «Ведьмак» он пытался добиться максимальной реалистичности. Об этом 10 июля сообщил журнал PC Gamer.

«Перед дублями я смотрел на себя и говорил: «Нам нужно больше грязи», — сказал Кавилл, сообщил, что однажды к нему подошли гримёры «с небольшим поличеством пыли» и как бы похлопали ей по костюму актёра. Кавилл решил, что этого недостаточно и в итоге он ходил под дождём, нырял в лужи и т.д.

«Я просто пытался, чтобы на мне оказалось как можно больше (этого — ИА REGNUM) мира, чтобы персонаж выглядел так, как будто он жил в нем», — сказал Кавилл.

Ранее шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич сообщила, что во втором сезоне шоу зрители увидят, как будут развиваться отношения Цири и Геральта. Они также смогут увидеть превращение Цири в воина. Потоковый сервис Netflix должен начать показывать продолжение «Ведьмака» в 2021 году.

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