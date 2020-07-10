Лос-Анджелес, США, , 20:25 — REGNUM Автор романа «Птичий короб» Джош Малерман заявил, что вторая часть одноимённого хоррора уже находится в производстве. Об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.

Ранее писатель сообщил: он решил выпустить продолжение романа после того, как увидел его экранизацию с Сандрой Буллок в главной роли. Малерман также сказал, что проекту второго фильма дали «Зелёный свет».

«Я не могу сказать много, но могу сказать, что он находится в разработке, — сказал Малерман журналистам, — иногда это странно, вся эта секретность, но я в игре».

Издание отмечает, что пока не известно, будет ли сценарий фильма «Птичий короб 2» повторять сюжет второго романа или же будет основан на других идеях в рамках этого мира.

Вторая книга будет называться «Мэлори» (Malorie). Ожидается, что она поступит в продажу в США 21 июля 2020 года.

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