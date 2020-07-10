Венеция, Италия, , 19:36 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, 10 июля, во время одного из своих выступлений в ходе рабочей поездки в Венецию процитировал посвященную этому городу «Набережную Неисцелимых» Иосифа Бродского.

«Слезу в этом месте можно ронять по разным поводам. Допустив, что красота есть распределение света самым благоприятным для нашей сетчатки образом, получаем, что слеза есть расписка в неспособности сетчатки и самой слезы эту красоту удержать», — так звучит процитированный Конте отрывок из 40-й главы произведения.

Конте в Венеции инспектировал ход работ по строительству комплекса защитных сооружений. Дамба, по его словам, будет достроена в ближайшие месяцы. Цитата из Бродского пригодилась Конте для подкрепления своего тезиса о необходимости помочь «удерживать» красоту Венеции.