Нью-Йорк, США, , 19:29 — REGNUM Шоураннер сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Роберто Агирре-Сакаса рассказал, что могло бы произойти в пятом сезоне, если бы потоковый сервис Netflix не решил закрыть проект. Об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.

Он выложил на своей Twitter-странице рекламный постер, на котором изображена сама Сабрина и персонажи из сериала «Ривердэйл». Надпись на постере гласит: «Приходят ведьмы из Ривердёйла».

Таким образом, автор комикса и сериала намекнул, что в пятом сезоне шоу зрители могли бы увидеть кроссовер «Сабрины» и «Ривердейла».

При этом Роберто Агирре-Сакаса пообещал, что история «Леденящих душу приключений Сабрины» продолжится на страницах комикса, т. е. поклонники шоу смогут ознакомиться с кроссовером в этом формате.

https://twitter.com/WriterRAS/status/1281382459846737920

Ранее стало известно, что потоковый сервис Netflix решил закрыть сериал «Леденящие душу приключения Сабрины». Ни компания, ни Роберто Агирре-Сакаса не объяснили причины этого решения.

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